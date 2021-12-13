بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبى لمحطة صرف صحى فنارة.

وأوضح أن محطة صرف صحى فنارة تبلغ طاقتها التصميمية 6 الاف م3 / يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات المناطق الواقة من الساساتر وحتى كسفريت ، الامر الذى يؤثر بدوره على التخفيف من حدة الرشح الجوفى نتيجة استخدام خزانات الصرف الصحى الخاصة بالمواطنين.

وأكد رئيس شركة “مياه القناة"، ان محطة معالجة الصرف الصحى بفنارة تعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الصرف الصحي بمحافظة الاسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد ، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى في مجال الصرف الصحي، بالاضافة الى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت الى أهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى فى اطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة فى القرى والتوابع.