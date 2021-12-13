مناهضة العنف ضد المرأة بكلية البنات جامعة عين شمس

تنظم كلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الجغرافيا ووحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هند الهلالى رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة.

وتقام الندوة اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، و تتنوع أنشطة الندوة وتشمل ورشة عمل وقافلة بصالة الجيم الملحقة بحمام السباحة.

و تهدف الندوة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه، مظاهره، وسبل العلاج.