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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مناهضة العنف ضد المرأة بكلية البنات جامعة عين شمس

مناهضة العنف ضد المرأة
مناهضة العنف ضد المرأة بكلية البنات جامعة عين شمس

تنظم كلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الجغرافيا ووحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام  تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات و الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هند الهلالى رئيس وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة.

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18 ديسمبر.. احتفالية باليوم العالمي للغة العربية في جامعة عين شمس

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8 ديسمبر… اليوم العالمي للغة العربية بجامعة عين شمس

وتقام الندوة اليوم الإثنين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، و تتنوع أنشطة الندوة وتشمل ورشة عمل وقافلة بصالة الجيم الملحقة بحمام السباحة.

و تهدف الندوة إلى تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة وأسبابه، مظاهره، وسبل العلاج.

كلية البنات جامعة عين شمس قسم الجغرافيا وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

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