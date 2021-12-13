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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إطلاق المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي للعام السادس

تحدي القراءة العربي
تحدي القراءة العربي

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إطلاق المشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي في مصر للعام السادس على التوالي .

وقالت وزارة التربية والتعليم : تعقد مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي ، مشددة على موجهي عموم المكتبات بالمديريات التعليمية بالاعلان عن المسابقة في كافة المدارس ، وسرعة حصر اعداد الطلاب المشاركين من المدارس طبقا للنماذج المعتمدة من الإدارة والتي تم إرسالها على البريد الإلكتروني للتوجيه.

وتعد مسابقة تحدي القراءة العربي هي المبادرة القرائية والمعرفية الأكبر من نوعها لغرس ثقافة القراءة لدى النشء في الوطن العربي، والذي شارك في دورتها الخامسة أكثر من 21 مليون طالب عربي من 52 دولة، و96 ألف مدرسة، و120 ألف مشرف للقراءة.

مراحل المسابقة 

تمر المسابقة بـ 5 مراحل تتمثل في :

  • المرحلة الاولى : يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الاحمر
  • المرحلة الثانية : يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الاخضر
  • المرحلة الثالثة : يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الازرق
  • المرحلة الرابعة : يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الفضب
  • المرحلة الخامسة : يقرأ الطالب 10 كتب ويلخصها في جواز التحدي الذهبي

وبذلك يكون الطالب قد قام بقراءة وتلخيص 50 كتابا خارج المقرر خلال العام الدراسي


شروط الكتاب المقروء 

  • يشترط في الكتاب المقروء ان يكون باللغة العربية
  • يشترط ان يكون الكتاب ملائما للمرحلة العمرية للطالب :
    *المرحلة الاولى : الصفوف من الاول الابتدائي حتى الثالث 
    *المرحلة الثانية : من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي
    *المرحلة الثالثة : من الاول الاعدادي حتى الثالث الاعدادي
    * المرحلة الرابعة : من الاول الثانوي حتى الثالث الثانوي

- إذا زاد الكتاب على (١٠٠) صفحة في المرحلة الثانوية مثلا، فلا مانع من تلخيص ذلك الكتاب تحت تأشيرتين، فكتاب العبرات لمصطفى لطفي المنفلوطي يمكن تلخيصه تحت تأشيرتين، والأيام لطه حسين تحت ثلاث تأشيرات.

- لا مانع من قراءة الكتاب المترجم من لغات أخرى إلى العربية، القصة المقروءة من قبل طالب الصف الأول تقرأ بمساعدة الأم ثم نتدرج به حتى يقرأ بمفرده، وبذلك نحقق الهدف من مشروع تحدي القراءة العربي  وهوغرس حب القراءة منذ الصغر.

- يختار الطالب الكتاب الذي يشبع ميوله سواء كان كتابا تاريخيا أو دينيا أو اجتماعيا أو علميا أو قصة.

- القراءة في الصحف والمجلات لا تلخص في الجوازات.

-لا مانع من قراءة كتاب ما إلكترونيا.

- يحصل الطالب على الكتاب الذي يرغب في قراءته من أي جهة تتيسر له من مكتبة المدرسة أو مكتبة صفه أو بيته أو بيت صديقه أو من المكتبات العامة.

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