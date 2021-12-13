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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط حراسة مشددة.. ميليشيات تابعة لإيران تنقل أسلحة لمواقعها شمال سوريا

ميليشيات تابعة لإيران
ميليشيات تابعة لإيران تنقل أسلحة لمواقعها شمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، بأن ميليشيا تابعة لإيران تقوم بنقل شحنة أسلحة إلى مواقع تابعة لها في محافظة الرقة، شمال سوريا.

ونقل المرصد عن مصادر قولها إن الميليشيات التابعة لإيران، عمدت خلال ساعات متأخرة من الليل إلى نقل شحنة أسلحة إلى مواقع ونقاط محصنة تابعة لها في منطقة معدان ضمن بادية محافظة الرقة.

وأوضحت المصادر أن الأسلحة، التي جرى نقلها، هي ذاتها التي تم استقدامها قبل أيام قليلة من العراق إلى منطقة آثار الشبلي بأطراف الميادين على متن شاحنات “خضار”، وتمت عملية النقل بحراسة مشددة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قال المرصد إن شحنة أسلحة وذخائر دخلت إلى الأراضي السورية، قادمة من الأراضي العراقية، محملة على متن شاحنات خضار للتمويه “خوفًا من استهدافها” من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو إسرائيل، حيث اتجهت الشاحنات إلى مدينة الميادين “عاصمة إيران غرب الفرات”، و جرى تفريغ الشاحنات داخل مستودعات في منطقة الشبلي الأثرية.

وفي وقت سابق، أوضح المرصد السوري، أن ميليشيات تابعة لإيران عمدت إلى استقدام شاحنات إلى منطقة آثار الشبلي ببادية الميادين ف يريف دير الزور الشرقي، وجرى تحميل الشاحنات بأسلحة وذخائر بعضهم صواريخ إيرانية الصنع متوسطة المدى، وذلك من مخازن السلاح المتواجدة في تلك المنطقة، عقب ذلك توجهت الشاحنات بحراسة من الميليشيات إلى مواقعهم ونقاط تمركزهم في معدان ضمن بادية الرقة.

يأتي ذلك في ظل الاستهدافات المكثفة التي تتعرض لها هذه الميليشيات في الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عودة قافلة تابعة لـ”التحالف الدولي” إلى إقليم كردستان العراق بعد أن أفرغت حمولتها من المواد العسكرية واللوجستية في القواعد العسكرية بدير الزور والحسكة، وتتألف القافلة من 35 شاحنة، دخلت شمال شرق سورية يوم أمس، وهي القافلة الثالثة التي تدخل شمال شرق سورية، خلال ديسمبر الجاري.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 7 ديسمبر، دخول قافلة تابعة لـ”التحالف الدولي” من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تتألف من 45 آلية، تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية، اتجهت نحو القاعدة العسكرية في حقل الغاز “كونيكو” بريف دير الزور.

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