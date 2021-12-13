بالأسود.. يسرا تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة يسرا "صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصير "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي ترتدي بنطلون وبلوزة سوداء ، مكملةً أناقتها بإرتداء حذاء وشنطة سوداء.

واعتمدت علي الميكب الناعم المائل إلى الترابي والروج الأحمر وإطلاق خصلات شعرها الصفراء، معلقاً "من مهرجان الفيلم السينمائي بالبحر الأحمر"

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي " حبيبة قلبي "،" قمة الجمال والأناقة "،"دائما متالقة"،"بحبك بحبك يانجمة مصر".

تقدم يسرا المسرحية بعد غياب 19 عاما عن خشبة المسرح بعد آخر مسرحية قدمتها عام 2002م" لما بابا ينام" من إخراج خالد جلال.

يذكر أن يسرا تنتظر عرض فيلمها الجديد “ليلة العيد” والذى يشارك فى بطولته عدد من النجوم منهم عبير صبرى وهنادى مهنى وإخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عبد الله.