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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في أبوظبي

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء إسرائيل في أبوظبي

استقبل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الاثنين، رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، وذلك في أول لقاء تاريخي.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق اللقاء الأول بين الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل، الذي يجري أول زيارة رسمية لدولة الإمارات.

وبحث بن زايد وبينيت مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميتها في مختلف الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية، خاصة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام متبادل، وذلك في إطار "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه البلدان في العام الماضي.

كما تطرق اللقاء إلى الأهمية التي يمثلها معرض "إكسبو 2020 دبي"، خاصة بالنسبة لدول منطقة الشرق الأوسط، للاستفادة من الفرص والاطلاع على أحدث حلول الاستدامة والابتكارات التي تعرضها الدول.

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وأكد محمد بن زايد خلال اللقاء، على أن نهج الإمارات في علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها يرتكز على مبادئ ثابتة من الاحترام المتبادل والتعاون وإرساء قيم التعايش والسلام، الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعوب.

كما أعرب بن زايد عن أمله أن يعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هذه المنطقة، أرض السلام ومهد الديانات السماوية التي أشرقت على العالم كله بدعوة الخير والمحبة.

من جانبه أعرب رئيس وزراء إسرائيل عن سعادته بزيارته الأولى إلى الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين والخطوات التي يتخذانها انطلاقا من "اتفاق السلام الإبراهيمي" الذي وقعه الجانبان.

الشيخ محمد بن زايد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إسرائيل الامارات أبوظبي

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