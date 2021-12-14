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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم 14-12-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعرالذهب في مصر علي مستوي كل الأعيرة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-12-2021،  بمحلات الصاغة بعد انخفاضه أمس جنيها واحدا مع نهاية التعاملات .


وحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية  بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 897 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا  785 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 673 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة  523 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب 6280 جنيها  والأوقية 27.901 ألف جنيه وكيلو الذهب 897.143 ألف جنيها


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر

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