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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن أخلاقيات البحث العلمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديمسبر 2021، التي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية، عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .


ومن هذه الدورات يطلق المركز  دورة تدريبية حول اخلاقيات البحث العلمى  يومى  الثلاثاء، والاربعاء  14 و15 ديسمبر وذلك بنظام الاون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا.

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جدير بالذكر بدأت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، المؤتمر الدولي الثامن لكلية وعنوانه "التكنولوجيا الرقمية في العمارة والفنون وتحديات العصر"، ويأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ورئيس المؤتمر.

وتقام فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 13: 15 ديسمبر 2021 بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الكائن في ١٠١ شارع القصر العينى،  بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة حلوان، رئيس أكاديمية البحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات الأكاديمية في مجال التكنولوجيا الرقمية وآثارها في العمارة والفنون.

التعليم العالي وزير التعليم جامعة حلوان التكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس

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