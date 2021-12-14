جامعة حلوان: دورات تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتحقيق التنمية الذاتية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2021، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وصرح الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة ان جامعة حلوان تحرص وتهتم بتنظيم تلك الدورات التدريبية من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة، أهمية رفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم، في ظل مسئولية الجامعة عن تكوين وتخريج كوادر تلائم احتياجات سوق العمل والمجتمع وتمتلك مهارات عالية وقابلية للتعلم الدائم و المستمر، ما يساهم في عملية التنمية المستدامة 2030 تحقيقا لرؤية الدولة في الارتقاء بالمواطن وتنمية معارفه وإتاحة التعلم له من أجل النهوض بالمجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمي، وفى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.

وأفادت الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان ، بأن هذه الدورات تقام بهدف تنمية القدرات والمهارات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالي، والتي تتمثل فى أنه مع بداية العام القادم يكون الكتاب إلكترونيا.

و قد نوهت إدارة المركز بأن عدد الدورات التدريبية خلال شهر ديسمبر يشمل 7 دورات تدريبية 6 بنظام الأون لاين، ودورة في دار الضيافة بالجامعة.

وعلى الراغبين بالتسجيل في الدورات التدريبية تسجيل بيناتهم عبر الرابط الآتي:

https://forms.gle/rq5ieJ6npy4rqJEs9

وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي:



دورة أخلاقيات البحث العلمي، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 14-15 ديسمبر.

دورة استخدام التكنولوجيا فى التدريس، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.

دورة مبادئ العرض والتحليل الإحصائي، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 21-22 ديسمبر.

دورة التفكير الإبداعي، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين 26-27 ديسمبر.

دورة مكافحة الفساد والتعريف به، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 28-29 ديسمبر.

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعي وفقا للإجراءات الاحترازية، فهي كالتالي:

دورة التخطيط الاستراتيجي، وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد والاثنين 19-20 ديسمبر.