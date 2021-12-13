كريم قاسم يغيب عن عرض "خط في دايرة" بمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية

غاب الفنان كريم قاسم عن حضور عرض فيلمه القصير "خط في دايرة" وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية.



جاء غياب كريم قاسم عن حضور عرض فيلمه بسبب مشاركته بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الذى يقام في السعودية ويختتم فعالياته اليوم.



وقد عرض اليوم الفيلم القصير"خط في دايرة"، بطولة كريم قاسم، ومنى هلا، وإخراج محسن عبد الغني، ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في مركز الإبداع بدار الأوبرا.

وتدور أحداث الفيلم، حول شاب يحاول استقلال وسيلة مواصلات في طريق العودة، ولكن محاولاته تستمر في المدينة المزدحمة بالبشر والحكايات طوال اليوم ليجد نفسه في نهاية الليل وحيدا في أحد الشوارع الساكنة.

يشار إلي أن فيلم "خط في دايرة" مستوحى من "أحلام فترة النقاهة"، تأليف: نجيب محفوظ في إطار مشروع بلازا للاحتفال بمئوية ميلاد الكاتب والمؤلف العالمي، نجيب محفوظ.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من بطولة: كريم قاسم ، منى هلا، مسعد سالم، أحمد مصطفي، سيناريو وحوار وإخراج: محسن عبدالغني