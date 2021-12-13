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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يقف أمامها العقل حائرا..

دار الإفتاء: الجماعات الإرهابية تستحل الكذب لتحقيق أطماعها

موشن جرافيك
موشن جرافيك

قالت دار الإفتاء المصرية إن العقل يقف حائرًا أمام استحلال الجماعات الإرهابية للكذب والتزوير وترويج الشائعات، لأجل تحقيق أطماعهم في الوصول إلى الحكم.
 

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وأوضحت الدار، في فيديو موشن جرافيك، أن سبب الدهشة والحيرة أنهم يدَّعون التدين ورفع راية الإسلام، وسرعان ما تزول هذه الدهشة إذا علمنا أن هذه الجماعات ليس لها علاقة بأخلاق الإسلام من قريب أو بعيد، بل هم إلى النفاق أقرب منهم للإيمان.

وأشارت الدار إلى أن من يتتبع تاريخ هذه الحركات الهدامة من نشأتها وحتى الآن يدرك تمامًا أن الكذب والتلون وتبديل المبادئ بحسب مصالحهم وأهوائهم هو ديدنهم ووسيلتهم الوحيدة لتحقيق أطماعهم السياسية والدنيوية، قال تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ).

الإخوان إرهابيون ومخربون

 

هاجم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جماعة الإخوان الإرهابية، قائلاً: «لا زلت موقنا تمام اليقين أن حرب الدولة ومؤسساتها مع جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال مستمرة».

 

وأضاف «علام» عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «تلك الجماعة التخريبية -الإخوان الإرهابية-  تراهن على تضليل وعي الشعب باستخدام أدوات حروب الجيل الخامس، وأنا على يقين بأن الزبد سيذهب جفاء، وأن ما ينفع الناس سيمكث في الأرض».

 

دار الإفتاء الشائعات الجماعات الارهابية التزوير الإسلام

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