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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تُوجت في إسرائيل.. من هي ملكة جمال الكون للعام 2021؟

ملكة جمال الكون 2021
ملكة جمال الكون 2021

توجت الهندية هارناز ساندو بلقب ملكة جمال الكون 2021 ، في ختام مسابقة ملكة جمال مثيرة للجدل استضافتها هذا العام في جنوب إسرائيل.

وفي كلمة ألقاها على خشبة المسرح خلال المسابقة، حث ساندو الشباب على "معرفة أنك فريد وهذا ما يجعلك جميلة، وتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين.

وأضافت وسط تصفيق عال من الجمهور "آمنت بنفسي ولهذا السبب أقف هنا اليوم".

أقيمت المسابقة في منتجع مدينة إيلات، وتنافست 80 امرأة من جميع أنحاء العالم على التاج، وكانت ليلة الأحد السابقة هي اليوم الأخير من المسابقة ، حيث قلصت عمليات التصفية من عدد المتأهلين للتصفيات النهائية حتى بقي الأخيران.

واحتلت نادية فيريرا من باراغواي ولايلا مسواني من جنوب إفريقيا المركزين الأول والثاني على التوالي.

استضاف المسابقة الممثل الكوميدي ستيف هارفي، الذي سأل ساندو ذات مرة ، "سمعت أنك تقوم ببعض التمثيلات الجيدة ، فلنسمع أفضل ما لديك، بعدها تعرضت هارفي لانتقادات عبر الإنترنت لإفرادها بما اقترحه الكثيرون بأنه سؤال غير مناسب.

بعد الإعلان عن فوزها ، احتفلت مع متسابقين آخرين على خشبة المسرح ، وصرخت أمام الكاميرا، "Chak de Phatte India" "لنفعل هذا ، الهند!".

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