خيري رمضان عن التسريب المفبرك: لعبة هزيلة من الإخوان ونرفع القبعة لـ«الداخلية»

أكد الاعلامي خيري رمضان، أن التسريب الصوتي المفبرك الذى يهدف لإثارة البلبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة، غير منطقي ومليء بالمعلومات المغلوطة وسبب تشككه في التسجيل من البداية هو كم كبير من المعلومات والأرقام المبالغ فيها، قائلا: "هذه لعبة هزيلة وشكلها لعبة من ألاعيب الإخوان اللا أخلاقية التي لا تنتهى".

وأشار الإعلامي خيري رمضان، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، إلى أن الإخواني الهارب عبد الله الشريف له فضائح شهيرة، مضيفا: "صاحب فضائح جنسية شهيرة وله صور خارجة، وأمثاله إلى الهلاك لأنهم باعوا وطنهم والمعلومات في التسريب مغلوط، موضحا أن وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني عملوا في صمت لكشف القضية.

وتابع: "الامن الوطني كانوا شغالين لانهم عارفين ان الاسماء اللي ذكرت دي مش موجودة فى رئاسة الجمهورية ونرفع القبعة لوزارة الداخلية اللي كشفت النهاردة الحقيقة، وعبد الله الشريف نصاب وباع مصر بالفلوس ومعندوش اخلاق ولا ضمير وعنده كراهية لهذا الوطن وبيضرب فى مؤسسة من المؤسسات الهامة".