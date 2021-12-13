شلون أعوفك.. آية عبدالله تطرح أحدث أغانيها باللهجة العراقية

طرحت الفنانة آية عبدالله ثاني أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أصعب إحساس"، وهي أغنية “شلون أعوفك” التي تغنيها باللهجة العراقية.

"شلون أعوفك" ألحان كريم فتحي وكلمات حسان الرفاعي وتوزيع إسلام الحسن، ومونتاج أحمد سعد، وتولى إخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية أحمد سعد ومينا.

وكانت المطربة آية عبدالله طرحت أغنية "اللي باعك" كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

ويشار أن أغنية "اللي باعك" تنتمي للون الشعبي الشرقي، وصورتها على طريقة الفيديو كليب في أحد أماكن المدن الساحلية.

أحدث أعمال آية عبدالله

في فبراير الماضي، طرحت المطربة اية عبدالله نجمة برنامج صوت الحياة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "العب بعيد يا شاطر" احتفالا بعيد الحب.نشرت المطربة اية عبدالله الفيديو الخاص بالأغنية على صفحتها الخاصة موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات خالد سلطان ألحان خالد سلطان توزيع ماريو جميل ومن اخراج ايهاب عبد اللطيف من انتاج Bright star.

ويقول مطلع الاغنية: العب بعيد يا شاطر انا مش قد المخاطر مش كل يومين تعملي حكايه .. و انا قلبي عاملك خاطر بطل تلعب معايا مش كل يوم روايه .. مشكلتي ان انا حبيتك و انت بتلعب من ورايا .. من يوم ما قابلتك و انت شاغلني و قلبي مخبي عليك انا كل ما افكر ابعد عنك برجع احن اليك".

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