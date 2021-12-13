وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان يبحثان تطورات المفاوضات النووية

بحث وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، أخر تطورات مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وأبدت سلطنة عمان دعمها لتلك المحادثات.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي.

وشدد عبد اللهيان على استعداد بلاده للتوصل إلى "اتفاق جيد من أجل التمتع الكامل بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي الذي تم عام 2015، وكذلك تفنيد المخاوف المحتملة للطرف الآخر".

وأشار وزير خارجية عمان إلى دعم السلطنة للمحادثات النووية قائلا إن تأكيد إيران على جديتها واهتمامها للتوصل إلى نتيجة في المحادثات "تبعث على التفاؤل"، وأن عمان تستمر في مشاوراتها بشأن هذه القضية.