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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من إيران على أنباء إعادة فتح مكتب تمثيلي في السعودية

السعودية وإيران
السعودية وإيران

علقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على الأنباء التي تحدثت عن إعادة فتح ممثلية ايران في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، إن هذه الأنباء غير صحيحة، نافيا تواجد الموضوع على جدول أعمال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان.

وأكد إجراء محادثات تمهيدية بين إيران والسعودية على مستوى الخبراء حاليا، مشيرا إلى أنه يجب القيام بهذه الاستعدادات، ومن ثم الدخول في حوار رسمي بين البلد.

وبدأت السعودية وإيران منذ شهور، محادثات مباشرة وصفتها بأنها ودية استكشافية هذا العام، في حين ذكرت إيران أن المحادثات قطعت "مسافة جيدة"، لكنها لا تزال بعيدة عن المنشود.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجیة الإيرانية سعید خطیب زادة، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية لم تشهد تطورا جديدا.

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وأشار زادة إلى أن البلدين ما زالا بعيدين عن إعادة فتح السفارتين في طهران والرياض. 

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن "المحادثات السعودية الإيرانية ستستمر، فالجولات الأربع السابقة كانت استكشافية أكثر من كونها موضوعية".

وأشار إلى أن "المملكة ترغب في الانتقال إلى البحث في قضايا جوهرية تشغل السعودية ودولاً إقليمية أخرى، على أن يؤدي ذلك إلى قيام علاقات طبيعية مع جيراننا في إيران”.

و في هذه الأثناء، اختتمت السعودية وإيران، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.

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