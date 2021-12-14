ميريام فارس: مصر سبب نجوميتي.. والمصريين عرفوني باسم أغنيتي

قالت الفنانة ميريام فارس: “كل الأزمة اللي قطعتها بعد تصريحاتي عن مصر هم كام شخص أستغلوا المقطع ونشروا وقعدوا يزايدوا عن بعض بالكلام، وأنا مردتش”.

وأضافت ميريام فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “مردتش علشان عارفة أن الشعب المصرى شعب زكي، ومش معقول تقطع عليه أني أقول كلمة أهين فيها الشعب المصرى”.

وتابعت: “أنا مش إنسانة طائشة ومش هيطلع الكلام دا مني، وكنت بحكي عن الحفلات بشكل عام والمنتجين، ومقصتش شعب ولا بلد ”.

وأشارت: “أنا بدأت نجوميتي فى مصر، وبكل حفلاتي ومقابلاتي القديمة بقول أني أنطلقت من مصر، الشعب المصري مكانش عارفني وكان بيقول عليا هوبا ننا اسم أغنيتي علشان مكانوش عارفين أسمي”.