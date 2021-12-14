دبلوماسيون أوروبيون: مواقف إيران بشأن المحادثات لا تتوافق مع الجهود الدولية

وصف دبلوماسيون أوروبيون، اليوم الثلاثاء، مواقف إيران بشأن محادثات فيينا، بأنها لا تتوافق مع جهود إحياء الاتفاق النووي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إيران، أمس الإثنين، فرض عقوبات على 20 شخصا وكيانا أمريكيا؛ بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وحسب صحيفة "انتخاب" الإيرانية، قال أمين لجنة حقوق الإنسان للسلطة القضائية، كاظم غريب آبادي إنه: "تم إدراج أكثر من 20 فردا وكيانا أمريكيا ينتهكون حقوق الإنسان على قائمة العقوبات الإيرانية".

وأضاف غريب آبادي: "هناك مبدأ في القانون يسمى المعاملة بالمثل، وتصرفت إيران وفق هذا المبدأ، ووضعت بعض الأشخاص والكيانات في الولايات المتحدة، بمن فيهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان، على قائمة العقوبات الإيرانية".