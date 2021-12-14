تعليق الخارجية الأمريكية على الغارات الإسرائيلية ضد سوريا

امتنعت الخارجية الأمريكية، عن التعليق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأخير حول الغارات الإسرائيلية على سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي لها، أمس الاثنين: "رأينا التقارير عن الغارات الجوية طبعا، ولا نستطيع الإدلاء بأي تعليقات بهذا الخصوص".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مسئولين إسرائيليين قالوا إن الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا استهدفت منشآت أسلحة كيماوية.

بعد منتصف ليل 8 يونيو بقليل، اخترقت المقاتلات الإسرائيلية خطوطًا عبر الحدود الشمالية للبلاد لشن غارة جوية غير عادية للغاية في عمق الأراضي السورية.

وأطلقت الطائرات، صواريخ على ثلاثة أهداف عسكرية بالقرب من مدينتي دمشق وحمص، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود، من بينهم عقيد وصفته تقارير إخبارية محلية بأنه "شهيد بطل" ومهندس عمل في مختبر عسكري سوري سري للغاية.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي، باتباع ممارسات معتادة، عن التعليق على التوغل في المجال الجوي السوري. لكن سرعان ما لاحظ محللو المخابرات في العواصم الغربية وجود فرق في العملية، في حين أن الهجمات الإسرائيلية السابقة في سوريا استهدفت دائمًا القوات التي تعمل بالوكالة الإيرانية وشحنات الأسلحة، فإن غارة 8 يونيو كانت تستهدف المنشآت العسكرية السورية ، وكلها لها صلات ببرنامج البلاد للأسلحة الكيماوية.

وظهر تفسير في الأسابيع التي تلت ذلك. ووفقًا لمسئولين حاليين وسابقين في المخابرات والأمن، تم إطلاعهم على الأمر، فإن غارة 8 يونيو كانت جزءًا من حملة لوقف ما يعتقد المسئولون الإسرائيليون أنه محاولة ناشئة من قبل سوريا لاستئناف إنتاجها من غازات الأعصاب القاتلة.

وأمر المسئولون الإسرائيليون بشن الغارة، وواحدة مماثلة قبل عام، بناءً على معلومات استخبارية تشير إلى أن الحكومة السورية كانت تحصل على سلائف كيميائية وإمدادات أخرى لازمة لإعادة بناء قدرة الأسلحة الكيماوية التي تخلت عنها ظاهريًا قبل ثماني سنوات، وفقًا لأربعة حالية. ومسئولون سابقون في المخابرات الأمريكية والغربية لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات استخبارية حساسة وقت الضربات. تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المواد السرية وفهمهم للمداولات الإسرائيلية.

وقال المسئولون إن الهجمات عكست مخاوف خطيرة أثيرت داخل وكالات المخابرات الإسرائيلية منذ عامين، بعد محاولة ناجحة من قبل الجيش السوري لاستيراد مادة كيماوية رئيسية يمكن استخدامها لصنع غاز الأعصاب القاتل السارين. وقال المسئولون إن المخاوف تنامت عندما اكتشف عملاء المخابرات نشاطا في مواقع متعددة يشير إلى جهود لإعادة البناء.

وردا على طلب للتعليق، لم يؤكد المسئولون الإسرائيليون الهجمات ولم يوضحوا أسبابها. أدانت سوريا بشدة الهجمات الإسرائيلية في ذلك الوقت، ونفى المسئولون الحكوميون مرارًا استخدام أو صنع أسلحة كيميائية منذ عام 2013.

وقال بسام صباغ، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، في خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر، إن سوريا 'تدين وترفض بشكل قاطع أي استخدام للأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، من قبل من وفي أي وقت وفي أي مكان.

وقالت الصحيفة إنه يُنظر إلى احتمال إعادة تشكيل برنامج أسلحة كيميائية في سوريا على أنه تهديد مباشر لأمن إسرائيل، وربما الدول المجاورة الأخرى. بينما وجهت العديد من الاتهامات للرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد مواطنيه عشرات المرات منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد، كانت الترسانة الكيميائية السورية التي كانت واسعة النطاق في الأصل مخصصة للاستخدام في حرب مستقبلية مع إسرائيل.

وقال مسئول استخبارات غربي: "إنه سلاح استراتيجي للنظام"، ولخص الإجماع بين وكالات التجسس التي تراقب عن كثب جهود شراء الأسلحة في سوريا.

قال المسئولون إن أولى الغارتين الإسرائيليتين وقعت في 5 مارس 2020 واستهدفت فيلا ومجمع في ضاحية جنوب شرق مدينة حمص، على بعد حوالي 100 ميل شمال دمشق. كانت حمص، ثالث أكبر مدينة في سوريا، مركزًا سابقًا لإنتاج الأسلحة الكيماوية في سوريا.

قال مسئولان استخباراتيان غربيان إن الضربة على الفيلا مرتبطة مباشرة بشراء سوريا الناجح في العام السابق لكمية كبيرة من فوسفات ثلاثي الكالسيوم. تحتوي المادة الكيميائية، المعروفة باسم TCP، على العديد من الاستخدامات غير العسكرية، بما في ذلك المضافات الغذائية. ولكن يمكن تحويله بسهولة إلى ثلاثي كلوريد الفوسفور، وهو مركب شديد التنظيم يُحظر استيراده إلى سوريا بسبب استخدامه المعروف كمقدمة لغاز السارين وعوامل الأعصاب الأخرى.

وقال المسئولون إن المتلقي النهائي لبرنامج التعاون الفني كان وحدة عسكرية سورية تعرف باسم الفرع 450، وهو قسم من أكبر المختبرات العسكرية السورية ، مركز الدراسات والبحوث العلمية. أشرفت لجنة SSRC على إنتاج الأسلحة الكيميائية السورية من الثمانينيات حتى عام 2014 على الأقل، عندما تم تفكيك البرنامج رسميًا بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا.

قال المسئولان الغربيان إن اعتراضات المخابرات في الأشهر التي أعقبت هجوم مارس 2020 أدت إلى اكتشاف مواقع إضافية، وما يعتقد الإسرائيليون أنه جهد مستمر لإعادة بناء قدرات الأسلحة الكيماوية السورية.

قال أحد المسئولين:"كان هناك المزيد من المؤشرات على عودتهم إلى الإنتاج".

استهدفت غارة 8 يونيو مخازن عسكرية قرب الناصرية، وهي قرية صحراوية شمال دمشق، وموقعين إضافيين بالقرب من حمص. من بين هذين النوعين، تم وصف أحدهما بأنه مرفق مساعد للمختبر العسكري التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، على بعد حوالي 40 ميلاً شمال غرب حمص.

ذكرت تقارير إخبارية سورية وقوع سبع ضحايا عسكريين في تلك الضربة، بمن فيهم عقيد سوري - تمت ترقيته بعد وفاته إلى عميد - عُرف باسم 'الشهيد البطل' أيهم إسماعيل. وقيل إن الضابط القتيل مهندس عسكري تم تعيينه في مجمع مصياف.

وأضافت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كانت الهجمات قد نجحت بالكامل في تعطيل خطط سوريا. قال المسئولان الاستخباريان الغربيان إن المسئولين الإسرائيليين كانوا يعتزمون أن تكون الضربات استباقية، مما يقضي على قدرات الإنتاج في البلاد قبل أن يتم تصنيع أسلحة فعلية. أي محاولة لتفجير مخزون موجود من عوامل الأعصاب تخاطر بإطلاق أعمدة من الغازات القاتلة التي يمكن أن تنتشر إلى البلدات والقرى المجاورة.

وقال مسئولون حاليون وسابقون إن كبار المسئولين في إدارتي ترامب وبايدن علموا بالهجمات والمعلومات الاستخباراتية الأساسية بعد وقت قصير من الضربات.