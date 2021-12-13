قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بـ سوريا

تعرضت قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، فأن عددا من القذائف الصاروخية سقطت على القاعدة التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية، مقرا له ولقوات ما يسمى التحالف الدولي.

وأكدت مصادر محلية بدير الزور، سماع دوي أربعة انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة الدخان بمحيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه قوات التحالف الدولي كقاعدة لها شرقي دير الزور.

وبينت المصادر أن تحليقا مكثفا لطيران مسير تابع للجيش الأمريكي نشط على الفور في أجواء الحقل النفطي.

وسبق القذائف التي انهالت على القاعدة الأمريكية في حقل العمر، هجوم نفذه مسلحون على نقطة عسكرية تابعة للمسلحين الموالين للجيش الأمريكي في بلدة ذيبان بالقرب من حقل العمر.

كما أكدت مصادر مطلعة انتشار مسلحين من تنظيم "قسد" الموالين للقوات الامريكية في بلدة البصيرة على مقربة من حقل العمر، فيما يبدو أنه تحضير لمداهمات أو عمل عسكري في المنطقة التي تعرضت لعملية إنزال جوي فجر اليوم أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين واعتقال سبعة آخرين.