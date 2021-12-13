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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح تحقيق في حادث اصطدام سفينتي شحن في بحر البلطيق وانقلاب إحداهما|فيديو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت قوات خفر السواحل السويدية، عن فتح تحقيق أولي في إهمال جسيم محتمل بحركة النقل البحري، بعد اصطدام سفينتي شحن ببحر البلطيق قبالة جزيرة دنماركية، مما أدى إلى انقلاب إحدى السفن.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت قوات خفر السواحل في بيان: "يجرى بتوجيه من النيابة تحقيق أولي في اهمال جسيم في حركة النقل البحري".

وأشار البيان إلى أن السفن المشاركة في البحث عن اثنين على الأقل من الطاقم المفقود قد اتصلت بالسفينة المقلوبة لسحبها ومنع غرقها، مما سيمكن الغواصين من البحث عن أفراد الطاقم المفقودين.

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وفي وقت سابق من اليوم، أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تأكيدات مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك، إن سفينتي شحن اصطدمتا في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية. وإحدى السفينتين دنماركية والأخرى بريطانية.

وقال المركز إنه كان على متنها شخصان ولم يعرف مصيرهما بعد، وأن السفينة البريطانية لا تزال تعمل وطاقمها بخير.

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