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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحضر أغنية جديدة.. أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب من داخل الإستوديو

شيرين مع فريق عمل
شيرين مع فريق عمل أغنيتها

تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لتسجيل أغنية جديدة، مع الملحن عمرو الشاذلى والموزع عمرو الخضري، وذلك في أحدث ظهور لها من داخل بعد قص شعرها بالكامل وفى خطوة جديدة لا تجاوز أحزان طلاقها من المطرب حسام حبيب.

 

 

ونشرعمرو الشاذلى، صورة جمعته مع شيرين، عبر حسابه على "فيس بوك"، صحبها بتعليق: "جاهزين للجديد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب"، طارحا سؤالا على جمهوره، قائلا: "تتوقعوا إيه شكل الأغنية الجاية لينا سوا بعد أغنية مالكش مكان؟".

 

فيما أعلن الموزع عمرو الخضري تعاونه مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في أغنية جديدة، حيث نشر صورة معها من كواليس تسجيل الأغنية، وعلق عليها قائلًا: مع السوبر ستار شيرين عبد الوهاب، أغنية من توزيعي عمرو الخضري كلمات، عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي.

رد الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على تصريح النجمة شيرين عبد الوهاب بأنه دافع عن ميريام فارس ولم يدافع عنها، بل وقيام النقابة بالتحقيق معها.

 

وكتب هاني شاكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: " الفنانة الرائعة والاخت العزيزه شيرين سعدت جدا بعودتك لفنك ونشاطك ولجمهورك الكبير في كل الوطن العربي رغم ظروفك الشخصية الصعبة".

 

وأضاف: "عودي يا شيرين بقوة وثقة فأنت موهبة كبيرة تفتقدها الساحة الغنائية الآن وكوني واثقة من دعمي لك انا شخصيا ومن دعم نقابتك لك في كل وقت ،عودا حميدا انشاء الله".

 

قالت  شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر "، إنها قامت بقص شعرها قبل يوم واحد من الطلاق، مؤكدة أن هذه ليست أول مرة أقوم فيها بقص شعري.

 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب ، إنها قصت شعرها قبل ذلك حتى تضحك الجماهير في راس السنة وجاءت ردود الأفعال اني طالعة أتريق على البلد قائلة "كنت مدبوحة".

 

كشفت شيرين عبد الوهاب، عن السبب وراء التخلي عن شعرها، وقصه بالكامل، موضحة أنها تحاول تخطي المشاكل والأزمات بحب الناس والتواصل مع الجمهور بالغناء والفرح والضحك من أجل الانبساط.

 

وقالت «شيرين عبد الوهاب»  خلال تصريحات تلفزيونية، إنها عندما كانت تشعر بالاكتئاب تقص شعرها بالكامل، قائلة: «واخداها وراثة من أبويا لما بحس باكتئاب بشيل شعري ولكن هذه المرة كان الأمر قاسي وأنا كده ارتحت».

 

وتابعت «شيرين عبد الوهاب»: «زينة الست شعرها بس أنا مجنونة محدش يقلدني»، مضيفة: «عندي اكتئاب علشان كده خفيت شعري بهذا الشكل».

 

وأعلنت «شيرين عبد الوهاب» عن طرح ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تقدمها أعمال فنية سواء في السينما والدراما.

 

ظهور شيرين حليقه الرأس:

أثار ظهور الفنانة  شيرين عبد الوهاب وهي حليقة  شعر الرأس جدلاً واسعاً و تكهنات  كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بدون شعر  رأس خلال إحيائها حفل غنائي في مدينة أبو ظبي في الإمارات، بعد خبر انفصالها من  الفنان حسام حبيب.

 

وقالت الفنانة شيرين عدة تصريحات خلال حفل الإمارات، منها :"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت"، كمان داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها، وقالت للجمهور أثناء الحفل " أنا بقيت سينجل".

وبدأت الحفلة بـ أغنية "نساى"، ثم قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

 

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