في عيد ميلاد محمد سعد.. تعرف على أهم أعماله وصاحب شخصية اللمبي الحقيقي

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان محمد سعد ، فهو من مواليد محافظة الجيزة، من أسرة بسيطة، وبعد أعوام قليلة من ولادته انتقل إلى حي السيدة زينب بالقاهرة.

تميز محمد سعد بحبه الشديد للفن والمسرح والتمثيل، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد سنوات من تجسيده الأدوار الصغيره يأس وفكر في الأعتزال، إلا أن جاءته فرصة تجسيد دوره المشهور في فيلم «الطريق إلى إيلات».

جسد محمد سعد العديد من الأدوار، ولكنه اشتهر وسط جمهوره بشخصية «اللمبي» التي ظهر بيها في عام 2000 في فيلم «الناظر»، ثم بدأ محمد سعد في تجسيد هذه الشخصية بأشكال مختلفة فظهر في فيلم «اللي بالي بالك».

قدم محمد سعد عدد من الأعمال الشهيرة التى لا تنتمى لفئة الكوميديا، من أشهرها دور قناوى فى فيلم الطريق إلى إيلات، ورأفت فى مسلسل من الذى لا يحب فاطمة وشخصية «بشر باشا» في فيلم الكنز.

صاحب شخصية اللمبى الحقيقي

قال " شريف عرفة " مخرج الناظر في برنامج صاحبة السعادة، إن شخصية اللمبي لم تكن موجودة، وهو صاحب قصة الناظر، لكن بعد انتهاء أحمد عبدالله من السيناريو، شعر أنه يريد إضافة شخصية "تصيع" البطل، واقتبس شريف عرفة شخصية اللمبي من شخص شاهده خلال تصوير فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" للفنان الراحل أحمد زكي أما أختيار أسم الشخصية فكان صاحبه أحمد عبدالله، واقتباسه من شخصية حقيقية يعرفها.

محمد سعد وميسرة

لا يزال فيلم “اللمبي 8 جيجا” الذي تم عرضه عام 2012 يشغل بال الجمهور لكثرة ما يحتويه من إفيهات ممتعه، وخاصة أحد المشاهد التي قدمها الفنان محمد سعد مع الفنانة ميسرة، يستخدمها أصحاب مواقع التواصل كصورة للضحك والسخرية فأثناء المرافعة في المحكمة وطلب شهادة المدعية التي تعمل كراقصة وفتاة ليل، حيث تفاجأ المحامي اللمبي أنها ملتزمة دينياً وقامت بارتداء الحجاب حتى تجعل المحكمة تتعاطف معها وأنها شخصية ملتزمة دينياً.

محمد سعد وزوجته

انتشرت صورة تجمع الفنان محمد سعد بزوجته وذلك ما خطف الأنظار بأول ظهور لها على الشاشات وأمام الكاميرات فلم يكن الجمهور يعرف زوجته من هي، وقال محمد سعد عن زوجته إنها امرأة عاقلة تقدر معنى أنه فنان وله معجبين ولا تغير عليه، وأنها تساعده في نجاحه فكان لها الفضل فيما وصل إليه وحققه، وأضاف: “تعرفت على زوجتي عن طريق العائلة، وتزوجتها منذ أكثر من عشرين عاماً، ورزقت منها بثلاثة أبناء هم: نور الدين وكريم وياسين”.

اخر اعماله:

جاءت أعمال محمد سعد على مدار السنوات الماضية كالآتي: «اللي بالي بالك، عوكل،اللمبي 8 جيجا، فيفا أطاطا، كتكوت، كركر، بوشكاش وتتح»