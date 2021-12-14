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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

رجل ينقذ قرد
رجل ينقذ قرد

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إنقاذ قرد مصاب في الهند على يد رجل حاول إنعاشه باستخدام "التنفس الصناعي" من الفم إلى الفم.

ظهر الرجل الشهير باسم م. برابهو، وهو سائق من بيرامبالور في ولاية تاميل نادو بـ الهند، في مقطع الفيديو وهو ينقذ القرد باستخدام التنفس الصناعي.

 

وأوضحت وسائل الإعلام الهندية أن برابهو رأى القرد البالغ من العمر 8 أشهر فقد وعيه بعد أن هاجمته الكلاب، واستطاع الهرب من أنيابها بأعجوبة، حيث تمكن من تسلق شجرة شائكة.

 

أنقذ الرجل الهندي القرد من فوق الشجرة لكنه وجده فاقدًا للوعي، فحاول إنعاشه باستخدام التنفس الاصطناعي من فمه إلى فم القرد.

 

فعندما حاول نقله على عجلته إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج، شعر أن القرد على وشك الموت قبل الوصول إلى المستشفى، فأوقف مركبته وأنعشه بفمه.

 

وقد كافأت السلطات الهندية م. برابهو بجائزة مالية تكريما له على محاولته الإنسانية لإنقاذ القرد.
 

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