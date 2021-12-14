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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

أطفال أوميكرون
أطفال أوميكرون

على الرغم من عدم وجود بيانات أو أدلة تظهر أن الأطفال ليسوا عرضة للإصابة بعدوى كورونا، إلا أن إصابة الأطفال بـ متحور أوميكرون الجديد "غير مستبعدة".

 

وفقًا لمسئولي الصحة في جنوب إفريقيا، فإن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" يزيد من دخول الأطفال دون سن الخامسة إلى المستشفيات، فهم أكثر عرضة للإصابة به من الأطفال الآخرين.

 

قالت «وسيلة جسات» أخصائية الصحة العامة في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا: "في ظل تفشي موجة أوميكرون تظهر زيادة حديثة في دخول الأطفال إلى المستشفيات دون سن الخامسة مصابين بالفيروس".

 

فعلى الرغم من أن "الإصابات عند الأطفال كانت خفيفة ... إلا أنه لا توجد بيانات أو دليل يستبعد إصابة الأطفال بمتحور أوميكرون الجديد من كورونا".

 

أفضل الطرق لحماية الأطفال من أوميكرون

يمكن التخفيف من المخاطر الصحية على الأطفال باتباع تدابير الصحة العامة كالحفاظ على نظافة اليدين، ارتداء القناع الواقي أو الكمامة، الحفاظ على مسافة آمنة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

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