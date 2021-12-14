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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من الطائرة.. عمر كمال يشارك جمهوره رحلته إلى الأردن

صدى البلد

نشر الفنان عمر كمال، صورة جديدة من الطائرة  ، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

و علق عمر كمال علي الصورة قائلا : توكلت علي الله .. إلى الأردن.

 

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ويذكر أن علق الفنان عمر كمال، على قرار نقابة المهن الموسيقية بحفظ التحقيق معه بدعوى الإساءة إلى مصر بعد غنائه في السعودية أغنية "بنت الجيران".

وكتب "عمر" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله ربنا كريم ورحيم بيا".


وكانت أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال بعد التحقيق معه منذ أيام بدعوى الإساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية أغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها.


وأكدت النقابة أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبة له أمر غير حقيقي حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه، بشرط عدم نشر اي فيديوهات أخرى على سبيل المزاح.

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