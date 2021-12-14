جبالي مداعبا النواب: بتسلموا على بعض مرتين قبل الجلسة ومرة داخل القاعة

داعب رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي، النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس بسبب مصافحتهم لبعض داخل القاعة.

وقال جبالي، خلال كلمته بالجلسة: “كفاية تسلموا على بعض داخل القاعة.. انتم بتسلموا على بعض مرتين مرة قبل الجلسة ومرة أخرى داخل القاعة”.

وواصل رئيس البرلمان مداعبة النواب، قائلا: “هل بتوحشوا بعض طيب سلموا عليا انا مش بشوفكم كثير.. وهنا صفق له النواب داخل القاعة"، فوجه لهم التحية.



ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قد أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.