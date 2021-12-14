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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب وزير المالية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أعضاء الأندية الرياضية

النائب سليمان وهدان
النائب سليمان وهدان

طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وزارة المالية بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على أعضاء الأندية الرياضية.

ووجه  وهدان، حديثه لوزير المالية،  في الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون القيمة المضافة: من غير المنطقي فرض ضريبة قسمة مضافة على أعضاء الأندية، خاصة أن الأندية تؤدى لهم خدمة اجتماعية، لذلك يجب حذف تلك الضريبة.

واعلن وهدان، موافقته على مشروع القانون، خاصة أن الحكومة أكدت أنه لن يحمل المواطنين أي أعباء مالية.

ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
 

قانون مجلس النواب قانون القيمة المضافة الحكومة وزير المالية

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