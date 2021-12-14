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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات اليوم العلمي الثاني لكلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج

صدى البلد

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، تحت عنوان "دور كلية التكنولوجيا والتعليم في التطور التكنولوجي ‏والتنمية الصناعية"، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمود سالم أستاذ الميكانيكا المتفرغ ومقرر المؤتمر ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن اليوم العلمي يهدف إلى تشجيع وتنمية مهارات شباب الباحثين بكلية التكنولوجيا والتعليم على المشاركات العلمية في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وخلق جيل علمي متعاون وطموح يعمل يداً واحدة بروح الفريق للنهوض بالجامعة، ويكون مثلا يحتذى به في جامعات مصر.

وأضاف الدكتور حسان النعماني، أنه شارك في فعاليات اليوم العلمي عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك لعرض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات والمؤتمرات الدولية والتي ترفع من القيمة العلمية والبحثية للكلية بصفة خاصة، وللجامعة بصفة عامة.

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واكد على أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم تلك المؤتمرات العلمية وذلك لتبادل المعرفة والخبرات وإثراء البحث العلمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم، أن تنظيم اليوم العلمي بالكلية يساهم بدور فعال في تنمية الوعي لدي الباحثين ورفع الكفاءة العلمية لديهم، حيث تضمنت فعالياته عدد من الجلسات العلمية التي ناقشت عدد من الأبحاث التطبيقية في تخصصات الميكانيكا والكهرباء، والإنشاءات المدنية والمعمارية، وتكنولوجيا التعليم.

وذكر الدكتور محمود سالم أحمد، أن المؤتمر بما يحتويه من أعمال علمية يمثل دفعة قوية للكلية، وانعكاسا لما تقوم به من أعمال علمية وتطبيقية تساهم في التطور الصناعي والتكنولوجي للمجتمع، حيث تمثل هذه الأبحاث جانب تطبيقي متطور ومرتبط بالمجتمع المدني الصناعي.

جامعه المؤتمر سوهاج تكنولوجيا التنمية

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