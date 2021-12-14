7.65 مليون يورو من فنلندا لتطوير التعليم في الصومال

وقع وزير التعليم والثقافة والتعليم العالي في الحكومة الفيدرالية الصومالية ، المهندس عبدالله أبوكر حاجي وسفيرة فنلندا لدى الصومال، جوهانا جوكينين، اتفاقية بقيمة 7.65 مليون يورو (8.64 مليون دولار) لدعم تطوير خدمات التعليم للأطفال الصوماليين.



ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم / الثلاثاء/ أشاد وزير التعليم بالحكومة الفنلندية لدورها الإيجابي في تطوير التعليم في الصومال وللتعاون الجيد مع وزارة التربية والتعليم الصومالية ، ..مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات توفر فرصًا للأطفال غير الملتحقين بالمدارس، كما أنها تساهم في تطوير التعليم في البلاد.

وستشترك وزارة التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية واليونيسف في تنفيذ هذه المنحة للمشاريع في جميع أنحاء البلاد.