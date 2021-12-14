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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماريان خوري تكشف عن تجربتها مع السينما الفرانكفونية

السينما الفرنكفونية
السينما الفرنكفونية

كشفت المنتجة ماريان خوري عن تجربتها مع السينما الفرانكفونية، موضحة أنها نشأت في الأساس بعائلة ناطقة باللغة الفرنسية وكانت محبة للسينما بكل أشكالها ولغاتها ولكنها ظلت مرتبطة بهذه اللغة والثقافة.

 

وأشارت ماريان خوري في الحلقة النقاشية بمهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية تحت عنوان مصر و50 عاما من الفرنكفونية، إلى أنها كانت تسافر باستمرار إلى فرنسا لحضور المهرجانات هناك ومشاهد الافلام الناطقة بالفرنسية وغيرها. 


وأضافت: كنت منتج منفذ بـ فيلم وداعا بونابرت وهو كان إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وكانت فرصة بالنسبة لي كون خالى يوسف شاهين وكنت اسافر بشكل متقطع لتنفيذ الاتفاق والإنتاج المشترك لم يكن مقتصر فقط على التمويل ولكن كان أيضا اشتراك كوادر فرنسية بالفيلم في مختلف العناصر الخاصة بالعمل. 


وأوضحت "ماريان"، أنها عملت أكثر من فيلم منهم القاهرة منورة بأهلها وداعا بونابرت واسكندرية كمان وكمان، منوة إلى أن الإنتاج المشترك يساهم أيضا في توزيع الفيلم بالخارج سواء على مستوى المهرجانات أو دور العرض.

 

وقد انطلقت منذ أيام من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرانكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “انهاردة يوم جميل”  في عرض أول بالمهرجانات، وهو بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

 

وقدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.

 

يتضمن المهرجان مسابقتان رسميتان، الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي.

 

وتتنافس في المسابقة الثانية الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك فيها 23 فيلما من مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو وإنجلترا، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج هانى لاشين، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير د.محسن أحمد، الناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان، الموسيقار أشرف محروس، السيناريست وسام سليمان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

 

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية يعد هو الأول من نوعه فى مصر الذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.

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