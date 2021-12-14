عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. الأهلي بين مطرقة حلم الجماهير وسندان تضارب المواعيد

صدى البلد

كأس العالم للأندية بطولة عالمية تأهل لها فريق الأهلي عقب التتويج ببطولة دوري ابطال افريقيا للموسم الماضي ولكن منذ إعلان موعد البطولة أصبحت تمثل أزمة كبري لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في ظل تضارب موعدها مع موعد بطولة أمم إفريقيا وبالتالي أصبح المارد الأحمر في مأزق حقيقي ليجد نفسه بين سندان حلم الجماهير ومطرقة أزمة موعد البطولة. 

 

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية يوم ٣ فبراير ٢٠٢٢ حتي ١٢ فبراير بينما تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم ١٢ يناير حتي ٦ فبراير ٢٠٢٢ 

 

وكشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي سبب إرسال ناديه لخطاب لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن أزمة تضارب مواعيد كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية وأن الأحمر سيخوض المونديال بكامل نجومه.

وقال سعد شلبي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "كان هناك تصريح من أحمد مجاهد عن نهاية الأزمة والأهلي سيشارك في مونديال الأندية بكامل نجومه".

وأكمل " قدرنا دور الاتحاد المصري تجاه تلك الأزمة وخطابنا كان يعكس تقديرنا تجاه ما قاله".

وشدد "أحمد مجاهد يحمل من الخبرات الكبيرة حينما يقول تصريحا يكون مدروسا وبعد اتصالات مع الاتحاد الإفريقي والدولي".

وأكمل "كان طلبنا خلال ثلاثة خطابات للاتحاد المصري بالتنسيق مع كاف وفيفا، والاتحاد المصري قام بدور إيجابي تجاه الأزمة مثلما حل أزمتي بيراميدز والمصري وحدوث استثناء من استدعائهم للمنتخبات الوطنية بسبب الكونفدرالية".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي حديثه "نحن لدينا 8 لاعبين في صفوف منتخب مصر و3 آخرين محترفين هم علي معلول وبدر بانون وأليو ديانج وهذا يعني غياب فريق كامل عنا في كأس العالم للأندية".

وفي وقت سابق، قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة إن أزمة تعارض كأس أمم إفريقيا ، وكأس العالم للأندية، "محلولة"، مؤكدا أن المنتخب والأهلي سيلعبان البطولتين بكامل نجومهما.

وأوضح مجاهد عبر قناة صدى البلد: "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر".

وأكد "حتى لا نهدر الكثير من الوقت، الأزمة محلولة. دون تفسير.. المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

ورفض مجاهد تفسير تصريحه قائلا: "ليس كل ما يُعرف يقال".

الأهلى اتحاد الكرة الخطيب منتخب مصر الاتحاد المصري المونديال ابطال افريقيا دوري ابطال افريقيا مجاهد علي معلول

موضوعات متعلقة

7 فبراير.. الحكم في استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

ترشيحاتنا

الصحة: تجهيز المجمع القومي للأمصال بمخزون استراتيجي بتكلفة 88 مليون جنيه

طهران تستعد للحرب.. الجيش الإيراني يهدد بهجوم حاسم وسريع لصد أي اعتداء

أهمها وجود متهم بها.. كيف حمى القانون ركاب الطائرات من الأخطار؟

استئناف القاهرة: أول يناير محاكمة كريم الهواري المتسبب في وفاة 4 طلاب بالشيخ زايد

أريد أن أشعر بلذة الذكر فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

الزراعة: التحصين بـ 5.5 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

أم غسلت دم ابنها بإديها ومحامون يحاولون تخريب الأدلة.. التفاصيل الكاملة لحادث الشيخ زايد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

رقم صادم .. ارتفاع كبير فى أعداد وفيات وإصابات كورونا حول العالم

بعد موافقة النواب.. إعفاء 13 سلعة وخدمة من ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

بعد شهر من بتر ذراعه وساقيه.. وفاة المصارع جيمي رايف.. شاهد آخر ما قاله|فيديو

بعد منع أحبائهم عنهم.. شاهد| بطاريق تزور دار مسنين للترفيه عنهم

وزير الدفاع: قادرون على مجابهة جميع التحديات التى تهدد الأمن القومى المصري

فيديو

مصطفى فهمى يرد على طليقته فاتن موسى: أنا طلعت حرامي غسيل.. فيديو

خلوا بالكم من أطفالكم .. أعراض صادمة لـ فيروس الهربس.. فيديو

زوج في دعوى نشوز: مريضة بالسرقة وفضحتني عند أهلي

بتاعة فلوس وشهرة.. مصطفى فهمي يكشف كواليس انفصاله عن فاتن موسى "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ