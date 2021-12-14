بعد أزمة الطيران.. آخر تطورات عودة أوناجم للزمالك

كشف المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع مسئولي السفارة المصرية بالمغرب لتسهيل مهمة عودة محمد أوناجم لاعب الفريق.

وقال في تصريحات للموقع الرسمي، إن محمد أوناجم واجه أزمة بإغلاق الطيران في المغرب عقب عودته لبلده بيوم واحد فقط، مما تسبب في عدم عودته لمصر.

وأضاف أن هناك قرارا بإغلاق الطيران بالمغرب حتى اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر، حيث تواصلنا مع السفارة المصرية لمتابعة إذا ما كان هناك تجديد لقرار إغلاق القيد، أم سيتم فتحه مرة أخرى.

وأتم المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك تصريحاته مؤكدًا تواصله بشكل مستمر مع محمد أوناجم ومسئولي السفارة المصرية بالمغرب تمهيدًا لعودة اللاعب في أسرع وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب 21 ديسمبر الحالي، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.