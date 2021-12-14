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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المتحف المصري يستقبل المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن من 40 دولة

المتحف المصرى بالتحرير
المتحف المصرى بالتحرير

استقبل المتحف المصري بالتحرير، وفدًا من المتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، من ٤٠ دولة حول العالم، بالإضافة إلى عدد من المحكمين الدوليين، خلال تواجدهم في مصر للمشاركة في المسابقة التي تنظمها وزارة الأوقاف.

وكان في استقبالهم صباح عبد الرازق مدير عام المتحف والتي اصطحبتهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

وأشارت مدير عام المتحف، إلى أن أعضاء الوفد حرصوا خلال زيارتهم على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف والتي تعبر عن مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وخلال الجولة، حرص أعضاء الوفد على التقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم لهذا الصرح العظيم.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزراة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والدولية التي تُقام بمصر للترويج للمقاصد السياحة والأثرية المختلفة بها، من خلال منح زيارات مجانية لجميع الوفود المشاركة في هذه الأحداث للتعرف على المتاحف والأماكن السياحية والأثرية بمصر.
 

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وزارة السياحة والآثار المتحف المصري بالتحرير المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم الأوقاف وزارة الأوقاف صباح عبد الرازق

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