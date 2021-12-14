التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 106 آلاف طن زيت خام، وذلك في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وارتفاعات الأسعار العالمية للزيوت، وجاءت الكميات :

69 ألف طن زيت خام مستورد

39 ألف طن زيت عباد ، و30 ألف طن زيت صويا

وكذلك 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.

وبحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإنه تجدر الاشارة الى أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6 أشهر ونصف مقبلة.

وتستهدف الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين إنشاء 60 صومعة حقلية جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية خلال الفترة المقبلة ، بحيث تكون السعة التخزينية لكل صومعة 5 آلاف طن.

وأضاف باسيلي أن السعة التخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية تبلغ 3.4 مليون طن للقمح المحلى والمستورد، مع الشون المتطورة تكون السعة التخزينية 4.5 إلى 5 ملايين طن قمح.

ونوه الى أن جميعها يعمل بتكنولوجيا عالية الدقة والجودة، وقريبة من مناطق زراعة القمح لتسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر، كما أنه يتم استلام القمح المحلي من المزارعين فى أكثر من 450 نقطة تخزينية.

وقال المهندس صلاح عبد الجواد ، مدير مشروع الصوامع الحقلية بالشركة المصرية القابضة الصوامع، ان الشركة تقوم بتنفيذ مشروع الصوامع الحقلية في عدد من المحافظات، لافتاً الي أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع الصومعة الحقلية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ومستهدف إقامة صومعة أخرى.

وأشار إلي أن صومعة قويسنا مقامة علي مساحة 9500 متر مربع بعدد 4 خلايا بسعة إجمالية 5 آلاف طن ، ومستهدف الانتهاء من التنفيذ خلال ٤ اشهر لتنضم الي الموسم حصاد القمح القادم ٢٠٢٢ .

وأضاف هيكل أن تلك الصومعة سيتم استخدامها كنقطة تجميع، التي تقوم بتجميع المحصول من المزارعين على أن تقوم بنقلها إلى الصوامع الرئيسية توفيرا للوقت والتكلفة .

من جهته قال المهندس نبيل هيكل رئيس الشركة العالمية للهندسة و المقاولات المنفذة لمشروع الصومعة الحقلية بقويسنا في محافظة المنوفية إن تلك الصومعة كانت شونة ترابية و يتم العمل على تحويلها الي صومعة حقلية .

وأكد هيكل أن تلك الصوامع تعمل على الحد من هادر التخزين بالشون الترابية والذي كان يصل الي أكثر من 10% .

بينما قال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية إن عدد الصوامع الرئيسية يصل الي 6 صوامع توفر طاقات تخزينية تصل إلي 160 الف طن و هي تزيد عن الكميات المنتجة خلال الموسم والتي تصل إلي ما يقرب من 140 الف طن قمح سنويا .