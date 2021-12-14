الصين تسجل ثاني حالة إصابة بمتحور أوميكرون

رصدت الصين ثاني حالة إصابة بمتحور"أوميكرون" المتحور لفيروس كورونا وهي لرجل قادم من الخارج.

وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الثلاثاء أن حالة الإصابة الثانية بأوميكرون لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، وكان قد وصل إلى مدينة "شنغهاي" في 27 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه على مدار أسبوعين من الحجر الصحي في أحد الفنادق، كانت نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي أجريت له سلبية.

وأضافت الوكالة أن المصاب سافر بعد ذلك من "شنغهاي" إلى مدينة "غوانزو" حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية للمتحور أوميكرون.

وكانت الصين قد أعلنت أمس الاثنين رصد أول حالة إصابة بالمتحور الجديد في بر الصين الرئيسي لمسافر وصل إلى مدينة "تيانجين" الصينية قادما من الخارج هذا الشهر.

