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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تكرار "اكتناز" اللقاحات مع ظهور أوميكرون

صدى البلد

 أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه من تكرار مشكلة اكتناز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ظل ظهور المتحور "أوميكرون" وتفاقم عدم المساواة في توزيع اللقاحات. 
وقال غيبرييسوس - في مؤتمر صحفي أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ - إن ظهور المتحور أوميكرون دفع بعض الدول إلى توزيع جرعات تنشيطية من اللقاحات لجميع البالغين من سكانها تقريبا، وذلك على الرغم من الافتقار إلى دلائل بفعالية الجرعات التنشيطية ضد هذا المتحور.
وأعرب عن قلق المنظمة من أن برامج الجرعات التنشيطية للقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تقوم بها بعض الدول ستكرر مشكلة اكتناز اللقاحات الذي شهدناها هذا العام وستفاقم عدم المساواة في توزيع اللقاحات.
وأردف قائلا: "من الواضح أنه بينما نمضي قدما فإن الجرعات التنشيطية قد تلعب دورا مهما، خاصة بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بأعراض خطيرة من المرض والوفاة".
وأضاف أن المنظمة ليست ضد الجرعات التنشيطية ولكنها ضد عدم المساواة، مشددا على أن "الاهتمام الأول للمنظمة هو إنقاذ الأرواح في كل مكان".
وأشار إلى أن إعطاء الجرعات التنشيطية لفئات ذات خطورة منخفضة لتطوير أعراض خطيرة من المرض أو الوفاة، يعرض ببساطة حياة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة أو من يزالون بانتظار جرعاتهم الأساسية بسبب قيود الإمداد للخطر.
وأكد أن الأولوية يجب أن تكون لتطعيم الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم، حتى في الدول التي لديها سبل أفضل للوصول إلى اللقاحات.
وأوضح أن 41 دولة مازالت لم تلقح 10% من سكانها، و أن 98 دولة لم تصل إلى تلقيح 40% من السكان، مؤكدا أنه "إذا قضينا على عدم المساواة سنقضي على الوباء".

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