أحمد كمال يكشف كواليس مشهده مع الراحل عزت العلايلي في تراب الماس

قال الفنان أحمد كمال أن من عادتي قبل تصوير أي مشهد التحضير الجيد له حتى أصل إلى أعلى درجة من التركيز والإبداع ولكن في تجربتى مع فيلم تراب الماس تخطت الشخصية معي حدود التمثيل والاندماج وشعرت في لحد التساعد بحالة إبداعية غريبة انتابتني.

أضاف أحمد كمال خلال المحاضرة ماستر كلاس التي تقام على هامش مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية : أتذكر مشهدي مع الفنان الراحل عزت العلايلي وكان قبل تصوير أي مشهد خاص بي لي طقوس معينة أولها السؤال عن الشخص الذي يؤدي معي المشهد من يكون ولكن في هذا المشهد نسيت تماما هذا الأمر وثانيا الجلوس يغرفتي من أجل التحضير للمشهد والتميز فيه.

أوضح أحمد كمال : بعد لقائي بالفنان عزت العلايلي وأثناء أداء المشهد انتابتني حالة روحانية خاصة جدا وأيقنت أنني تخطيط مراحل التمثيل وكانت لحظة بالنسبة لي إيجابية.

انطلق منذ أيام من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “انهاردة يوم جميل” في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

يقدم الحفل الافتتاحي للمهرجان الإعلامية آية الغريانى، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى السادس عشر من ديسمبر الجارى.

يتضمن المهرجان مسابقتان رسميتان، المسابقة الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، وترأس لجنة تحكيمها الفنانة سلوى محمد على، وتضم في عضويتها الفنانة ناهد السباعي، المخرج عزالدين سعيد والناقدة الجزائرية فاطمة بارودي، بينما تتنافس في المسابقة الثانية الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة، ويشارك فيها 23 فيلما من مصر، فرنسا، كندا، السنغال، المغرب، تونس، الإمارات، لبنان، بوركينافاسو وإنجلترا، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج هانى لاشين، وتضم اللجنة في عضويتها الفنانة إلهام شاهين، مدير التصوير د.محسن أحمد، الناقدة والكاتبة الصحفية آمال عثمان، الموسيقار أشرف محروس، السيناريست وسام سليمان والمنتج اللبناني فادي اللوند.

يذكر أن مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية يعد هو الأول من نوعه فى مصر الذي يخصص نشاطه للسينما التي تقدمها 88 دولة وحكومة، هى الدول الأعضاء بمنظمة الفرنكوفونية.