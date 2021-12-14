عمرها 30 عاما.. إصابة بطلة فيلم  Parasite الحائز على الأوسكار بالسرطان

أصيبت بطلة فيلم Parasite الشهير، الذي حقق نجاحا كبيرا في موسم الجوائز، بسرطان الغدة الدرقية، وخضعت لعملية جراحية للتخلص منه بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

تم تشخصية الممثلة بارك سو دام التي تبلغ من العمر 30 عاما، بطلة الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار، بسرطان الغدة الدرقية، وأصدرت الوكالة المسئولة عنها إعلاميا، بيانا لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية تعلن فيه تفاصيل مرضها وعمليتها الجراحية.

وأكدت الشركة على أنه بسبب ظروف المرض وفترة الشفاء ستتخطى بارك سو دام، الخطة الترويجية لفيلمها الجديد الذي تلعب فيه دور عاملة توصيل، فيما لم تعلن الشركة عن تفاصيل تصوير فيلمها الجديد الذي سيتأخر بسبب مرضها.

نالت بارك سو دام العديد من الإشادات عن دورها في فيلم Parasite أو طفيلي الذي اكتسح موسم الجوائز عام 2019، وحصل على السعفة الذهبية في كان، بالإضافة لجائزة أفضل فيلم في الأوسكار.

مخرج فيلم Parasite

كشف المخرج الكوري بونج جون هو مؤلف ومخرج فيلم Parasite الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عام 2019 ونال العديد من الجوائز على رأسها الأوسكارعن مفاجأة للجمهور.

وقال بونج جون هو في ندوة وماستر كلاس له حضره جمهور عام على هامش فعاليات النسخة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، إن نجاح Parasite فاق توقعاته بحسب وصفه.

رغم إشادة النقاد البالغة بفيلم طفيلي أو Parasite إلا أن مخرجه كان يظن إنه يصنع فيلما مماثلا لما قدمه من قبل، يضع فيه نفس أفكاره ووجهات نظره السينمائية التي لم تتغير منذ بدايات أعماله بحسب موقع فاريتي.

وتحدث بونج جون هو عن انشغاله حاليا بإعادة صناعة فيلمه الذي سيتحول إلى مسلسل تنتجه منصة HBO، موضحا أن سيكون كوميديا سوداء تعبر بصورة أكبر عن الخوف الذي يتواجد داخل الجميع من الفقر والرغبة في أن نصبح جميعا أغنياء على حد وصفه.

فيلم Parasite الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، كان سببا كبيرا في بروز نجومية أبطاله ومخرجه الذي ينشغل حاليا في التحضير لمشروعه التالي وهو فيلم رسوم متحركة مستوحى من كتاب علمي فرنسي.

قال بونج جون هو إن فيلمه الذي يعمل عليه منذ ثلاث سنوات، مقتبس من الكتاب الذي اشترته زوجته وأحضرته إلى المنزل، فلفت نظره ألوان وصور مخلوقات بحرية غير عادية وبدأ خياله في تطوير قصة مستوحاة منها.

وأوضح المخرج الكوري إنه يصبح مهووسا ببعض القصص التي تمر بطريقه ويقرر الاستمرار في البحث عن مزيد من تفاصيلها حتى يقدمها في فيلم بوجهة نظره، سواء كانت جرائم قتل أو موضوعات سياسية، أو حتى بعض الأمور الأسرية التي مر بها في حياته.