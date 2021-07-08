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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ندوة بمهرجان كان .. بونج جون هو: نجاح Parasite فاق توقعاتي

بونج جون هو بمهرجان
بونج جون هو بمهرجان كان

كشف المخرج الكوري بونج جون هو مؤلف ومخرج فيلم Parasite الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عام 2019 ونال العديد من الجوائز على رأسها الأوسكارعن مفاجأة للجمهور. 

مخرج فيلم Parasite

مخرج فيلم Parasite

وقال بونج جون هو في ندوة وماستر كلاس له حضره جمهور عام على هامش فعاليات النسخة  74  من مهرجان كان السينمائي الدولي، إن نجاح Parasite فاق توقعاته بحسب وصفه. 

رغم إشادة النقاد البالغة بفيلم طفيلي أو Parasite إلا أن مخرجه كان يظن إنه يصنع فيلما مماثلا لما قدمه من قبل، يضع فيه نفس أفكاره ووجهات نظره السينمائية التي لم تتغير منذ بدايات أعماله بحسب موقع فاريتي.

وتحدث بونج جون هو عن انشغاله حاليا بإعادة صناعة فيلمه الذي سيتحول إلى مسلسل تنتجه منصة HBO، موضحا أن سيكون كوميديا سوداء تعبر بصورة أكبر عن الخوف الذي يتواجد داخل الجميع من الفقر والرغبة في أن نصبح جميعا أغنياء على حد وصفه.  

فيلم Parasite الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، كان سببا كبيرا في بروز نجومية أبطاله ومخرجه الذي ينشغل حاليا في التحضير لمشروعه التالي وهو فيلم رسوم متحركة مستوحى من كتاب علمي فرنسي. 

قال بونج جون هو إن فيلمه الذي يعمل عليه منذ ثلاث سنوات، مقتبس من الكتاب الذي اشترته زوجته وأحضرته إلى المنزل، فلفت نظره ألوان وصور مخلوقات بحرية غير عادية وبدأ خياله في تطوير قصة مستوحاة منها.

وأوضح المخرج الكوري إنه يصبح مهووسا ببعض القصص التي تمر بطريقه ويقرر الاستمرار في البحث عن مزيد من تفاصيلها حتى يقدمها في فيلم بوجهة نظره، سواء كانت جرائم قتل أو موضوعات سياسية، أو حتى بعض الأمور الأسرية التي مر بها في حياته. 

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بونج جون هو يعود إلى مهرجان كان بعد عامين من تكريم فيلمه Parasite

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مخرج Parasite الحائز على الأوسكار يعود للسينما بفيلم رسوم متحركة

دور المنصات الإلكترونية مثل نتفليكس

وتحدث بونج جون هو عن تأثير المنصات الإلكترونية في صناعة السينما، وأوضح موقفه منها مؤكدا على أنه لا يمكن مقارنتها بحجم أهمية الذهاب إلى السينما والاستمتاع بالأجواء والصوت وتجربة المشاركة في المشاهد. 

لكنه استشهد بموقف حينما شاهد فيلم The Irishman لمارتن سكورسيزي في مسرح بكوريا الجنوبية، ثم قال المخرج الأمريكي لاحقا في لوس أنجلوس فأخبره عن طبيبه الذي يشاهد الفيلم على فترات لا تتعدى كل منها 15 دقيقة. 

وأشار بونج جون هو إلى أن دعم المنصات مثل نتفليكس للأفلام هام جدا، لأنه من المثير للسخرية أن فيلم The Irishman تم رفضه من قبل جميع شركات الإنتاج والاستوديوهات، وهو نفس الشيء الذي حدث مع فيلمه Okja الذي شارك في مسابقة مهرجان كان عام 2017 بعدما عرضته نتفليكس. 

Parasite بونج جون هو مخرج فيلم Parasite مهرجان كان ندوات مهرجان كان أفلام مهرجان كان السعفة الذهبية

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