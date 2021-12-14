المستشار المالي لجامعة الأزهر رئيسا للهيئة العلمية للاعتماد بمجلس البنوك

اختار مجلس إدارة الهيئة العلمية للاعتماد بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الاستاد الدكتور محمد السيد برس المستشار المالي لجامعة الأزهر ومدير عام مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر رئيسا للهيئة العلمية للاعتماد بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.



تدرج "برس" في التعليم حتى حصل على بكالوريوس التجارة جامعة الأزهر عام 1973 م.



وكان من المتفوقين ، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على الدفعة، وعين معيدا بقسم المحاسبة، وحصل على الماجستير، وعين مدرسا مساعدا بقسم المحاسبة، بكلية التجارة بجامعة الأزهر ثم حصل على الدكتوراه، وعين مدرسا بقسم المحاسبة بكلية التجارة، ورقى بعد ذلك إلى أستاذ مساعد، ثم حصل على الاستاذية، وعين عميدا لكلية التجارة فرع تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية عام 2003.



وشارك برس فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وله العديد من المؤلفات والبحوث بمجال الفكر الإسلامي، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وعين مشرفا للجودة والتدريب بقطاع كليات الوجة البحرى بطنطا.



وعين "برس" مستشارا ماليا لرئيس الجامعة في عام 2011 حتى الآن، ثم صدر له قرار تكليفه بالعمل مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، بداية من فبراير الجارى 2018 وحتى الآن.



ويعد برس من الخبراء المتميزين محليا وإقليميا ودوليا في مجال المحاسبة في الفكر الإسلامي ويستعان بخبراته المتراكمة في البنوك الإسلامية كأحد الخبراء المتميزين.