عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المستشار المالي لجامعة الأزهر رئيسا للهيئة العلمية للاعتماد بمجلس البنوك

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد برس

اختار مجلس إدارة الهيئة العلمية للاعتماد بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الاستاد الدكتور محمد السيد برس المستشار المالي لجامعة الأزهر ومدير عام مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر رئيسا للهيئة العلمية للاعتماد بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. 

تدرج "برس"  في التعليم  حتى حصل على بكالوريوس التجارة جامعة الأزهر عام 1973 م. 


وكان من المتفوقين ، بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على الدفعة، وعين معيدا بقسم المحاسبة، وحصل على الماجستير، وعين مدرسا مساعدا بقسم المحاسبة، بكلية التجارة بجامعة الأزهر ثم حصل على الدكتوراه، وعين مدرسا بقسم المحاسبة  بكلية التجارة، ورقى بعد ذلك إلى أستاذ مساعد، ثم حصل على الاستاذية، وعين عميدا لكلية التجارة فرع تفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية عام 2003.


وشارك برس فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وله العديد من المؤلفات والبحوث بمجال الفكر الإسلامي، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وعين مشرفا للجودة والتدريب بقطاع كليات الوجة البحرى بطنطا.


وعين "برس" مستشارا ماليا لرئيس الجامعة في عام 2011 حتى الآن، ثم صدر له قرار تكليفه بالعمل مديرا لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، بداية من فبراير الجارى 2018 وحتى الآن.


ويعد برس من الخبراء المتميزين محليا وإقليميا ودوليا في مجال المحاسبة في الفكر الإسلامي   ويستعان بخبراته المتراكمة في البنوك الإسلامية كأحد الخبراء المتميزين.

الهيئة العلمية للاعتماد المستشار المالي لجامعة الأزهر محمد السيد برس مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي المؤسسات المالية الإسلامية

ترشيحاتنا

متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود وفيات بين الأطفال في مصر نتيجة كورونا..فيديو

كيف أتوب عن إثم وقعت فيه بسبب القرض؟ .. الإفتاء ترد

ماذا قالت عن مصر وإثيوبيا؟..بريطانيا تعلن أولوياتها في قارة أفريقيا عام 2022

بعد توقف 5 سنوات..استئناف الحوار الاقتصادي بين أمريكا وفلسطين

يجب استئناف المفاوضات.. وزير خارجية روسيا: إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات

وكيل الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ: حضور الرئيس للكلية دفعة قوية للطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

لجنة كورونا: بدء انكسار الموجة الرابعة في مصر.. وبشرى حول أوميكرون

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

مراد المالكي في حوار لـ "صدى البلد": كيروش مدرب "مزاجي".. الشناوي "بارد".. وأحذر ساسي من الانتقال لـ الأهلي

الخصم من الأجر وإنذار وفصل.. كل ماتريد معرفتة عن مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

قطعت شراييني ولو تخنتي هاطلقك.. ماذا حدث بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء؟

بجهود سعودية .. إدراج الخط العربي في قائمة التراث بمنظمة الأمم المتحدة

الرئيس السيسي يتفقد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ.. صور

فيديو

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

زوجة في دعوى خلع: يدس لي الأقراص المنومة ليخونني مع جارتي

فيديوجراف.. تهوى القراءة والشطرنج.. الهندية هارناز ساندو تتوج بلقب ملكة جمال الكون

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ