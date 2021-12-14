البيت الأبيض: استمرار المشاورات مع أوروبا بشأن التصعيد الروسي على حدود أوكرانيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع الحلفاء والشركاء الأوربيين بشأن أفضل صيغة للمحادثات الأمنية بين دول الناتو وروسيا.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكرت بساكي في إفادة صحفية "مستمرون في التشاور عن كثب مع حلفائنا الأوروبيين لتحديد أفضل شكل للمحادثات الأمنية التي وافق عليها الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وأشار: "نتشاور عن كثب مع شركائنا حول كيفية المضي قدمًا بشأن التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية".

وكان البيت الأبيض، أكد أمس الإثنين، أن خطة زيادة التواجد العسكري الأمريكي في دول شرق أوروبا مطروحة، في حال قررت روسيا غزو أوكرانيا.

من جانبه، قال نائب وزير خارجية روسيا، سيرجي ريابكوف، إن محاولات التوسع العسكري لـ حلف الناتو نحو الشرق ستؤدي إلى “عواقب وخيمة” على الكتلة التي تقودها أمريكا.

وفي حديثه لـ صحيفة إزفستيا، زعم ريابكوف أن مجموعة من القادة الروس “أُبلغوا مرارًا وتكرارًا” أنه لن يكون هناك تحرك إضافي لحلف الناتو نحو الشرق، لكن العكس أثبت أنه صحيح.

وقال ريابكوف: “لا ينبغي أن يكون هناك توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي. وينبغي التوقف عن محاولات عرض الأشياء كما لو أن روسيا ليس لديها حق الدفاع عن نفسها”.

وأضاف: “لنكن واقعيين، إذا تحرك أعداؤنا ضدنا، ستكون العواقب وخيمة عليهم “.