غالية بن علي: بغني حكايات وقصائد بالعربية الفصحى.. فيديو

اعتزلت وتراجعت..

كشفت الفنانة التونسية غالية بن علي، تفاصيل اعتزالها الغناء وتراجعها عن قرار الاعتزال .



وقالت غالية بن علي، إنها تحب التمثيل والغناء والتلحين والرسم، ولا تحب لقب مطربة فقط كي لا يتم حصرها في خانة الطرب فقط.

وأضافت غالية بن علي في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "كنت زعلانة وحسيت إن المشرفين على السوق بيقولولي إنه سيتم وضع إطار لي وتحديد المدة الزمنية للأغنية التي أقوم بغنائها".

وتابعت غالية بن علي: "حبيت الألبوم المصري الخاص بي يطلع بالطريقة الصح، وأنا عندي أغاني مكونة من 11 و15 دقيقة".

وأردفت غالية بن علي: "عندي حكايات وقصائد عايزة أقولها مينفعش نشيل منها حاجة، وابتديت الغناء بقصائد طويلة".

ولفتت غالية بن علي: "بحب المهرجانات لأن الإيقاع حلو وعاجبني، والراب حلو لكن مش بفهم الكلام.. وفيها إيه لما نسمع أغاني باللغة العربية الفصحى زي ما أنا بعمل".