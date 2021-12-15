تويوتا تكشف عن 16 سيارة كهربائية جديدة

كشفت شركة تويوتا اليابانية ، عن سياراتها الكهربائية الجديدة ، والتى تهدف لاستعراض الاستراتيجية الكهربائية الطموحة لها خلال الأعوام العشرة القادمة، والتى تقع تحت علامة bZ الكهربائية الجديدة لتويوتا .

وظهرت 16 سيارة كهربائية اختبارية مختلفة ، خلال الحدث الكبير لتويوتا ، والتى جاء منها بعض النسخ سيارة SUV جديدة بتصميم الكوبيه المائل للسقف، وأخرى SUV كبيرة الحجم .

بالاضافة الى سيارات كروس أوفر صغيرة جداً للمدن بداخلية موجهة لأوروبا واليابان ، بالاضافة الى السيارة السيدان متوسطة الحجم باسم bZ SDN، وشاحنة كهربائية جديدة بتصميم مستوحى بشكل مباشر من تندرا، وفان صغيرة.

واوضحت شركة تويوتا ان خطط لاستثمار تاتى بحجم 13.7 مليار دولار –لتوريد وتطوير البطاريات للسيارات الكهربائية والهجينة بحلول 2030 .

واكدت شركة تويوتا على بناء 70 خط إنتاج جديد مخصص للبطاريات الكهربائية بحلول 2030 بالإضافة إلى رفع معدلات توريد البطاريات من مصادر خارجية.

ولم تكشف اكبر مصنع للسيارات فى العالم ، عن اى تفاصيل تقنية او فنية تخص السيارات الكهربائية الجديدة ، ولكن من المؤكد سيتم طرح جميع التفاصيل بالتدريج خلال الشهور التالية ومع قرب الانتاج الفعلى .

والجدير بالذكر ان شركة تويوتا العالمية ، تقوم بدعم طرازاتها على مستوى العالم ، بتعزيز تواجدها فى المعارض الدولية ، مثل معرض جدة الدولى الاخير التى تؤكد بتواجدها فيه على تعزيز مكانتها باسواق الشرق الاوسط وبالاخص بالسوق السعودى للسيارات .