عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن 16 سيارة كهربائية جديدة

شركة تويوتا
شركة تويوتا

كشفت شركة تويوتا اليابانية ، عن سياراتها الكهربائية الجديدة ، والتى تهدف لاستعراض الاستراتيجية الكهربائية الطموحة لها خلال الأعوام العشرة القادمة، والتى تقع تحت علامة bZ الكهربائية الجديدة لتويوتا .

وظهرت 16 سيارة كهربائية اختبارية مختلفة ، خلال الحدث الكبير لتويوتا ، والتى جاء منها بعض النسخ سيارة SUV جديدة بتصميم الكوبيه المائل للسقف، وأخرى SUV كبيرة الحجم .

 

بالاضافة الى سيارات كروس أوفر صغيرة جداً للمدن بداخلية موجهة لأوروبا واليابان ، بالاضافة الى السيارة السيدان متوسطة الحجم باسم bZ SDN، وشاحنة كهربائية جديدة بتصميم مستوحى بشكل مباشر من تندرا، وفان صغيرة.

واوضحت شركة تويوتا ان خطط لاستثمار تاتى بحجم 13.7 مليار دولار –لتوريد وتطوير البطاريات للسيارات الكهربائية والهجينة بحلول 2030 .

 

واكدت شركة تويوتا على بناء 70 خط إنتاج جديد مخصص للبطاريات الكهربائية بحلول 2030 بالإضافة إلى رفع معدلات توريد البطاريات من مصادر خارجية.

ولم تكشف اكبر مصنع للسيارات فى العالم ، عن اى تفاصيل تقنية او فنية تخص السيارات الكهربائية الجديدة ، ولكن من المؤكد سيتم طرح جميع التفاصيل بالتدريج خلال الشهور التالية ومع قرب الانتاج الفعلى .

 والجدير بالذكر ان شركة تويوتا العالمية ، تقوم بدعم طرازاتها على مستوى العالم ، بتعزيز تواجدها فى المعارض الدولية ، مثل معرض جدة الدولى الاخير التى تؤكد بتواجدها فيه على تعزيز مكانتها باسواق الشرق الاوسط وبالاخص بالسوق السعودى للسيارات .

السوق السعودي الشرق الاوسط سيارة كهربائية تويوتا سيارات كروس اوفر السيارات الكهربائية السوق السعودى للسيارات أسواق الشرق الأوسط المعارض الدولية شركة تويوتا كروس اوفر تويوتا اليابانية

موضوعات متعلقة

السعودية.. إلزام شركات تأجير السيارات بعقود بوابة "نقل" من العام الجديد

تبدأ من 430 ألف جنيه .. أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة في مصر

مزاد سيارات لنيابات الجيزة والفيوم.. تفاصيل

سعر ومواصفات بايك X7 موديل 2022

قبل انطلاق الفورمولا1.. حلبة مرسى ياس تحقق أعلى مستويات الاعتماد البيئي

تعرف على فئة رينو ميجان فيس ليفت الجديدة في مصر | صور

إصدار جديد محدود من كامارو باليابان

قائمة السيارات الكهربائية المرخصة في مصر

ترشيحاتنا

قبل مباراة اليوم في نصف نهائي كأس العرب.. تاريخ مواجهات مصر وتونس

تصريح أمريكي جديد بشأن صفقة طائرات إف-35 مع الإمارات

زيادة طفيفة..عيار 21 بـ 786 جنيها.. أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المسلماني يكشف أسباب التصعيد الروسي في أوكرانيا .. فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

أنهار وبحيرات على سطح كوكب المريخ .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

طارق حامد يكشف لـ كارتيرون السر الحقيقي وراء استبعاده من المنتخب

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ