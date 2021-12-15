المسلماني يكشف أسباب التصعيد الروسي في أوكرانيا .. فيديو

كشف المحلل السياسي أحمد المسلماني، تفاصيل التصعيد الروسي في أوكرانيا، وتحذيرات أوروبا وأمريكا من وقوع ضربة عسكرية.

وقال أحمد المسلماني، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، أن هناك أسباب عدة حول هذا الأمر، أولها أن هناك منورات أمريكية كثيرة في البحر الأسود، الأمر الذي سبب حالة من القلق لروسيا.

وأضاف المحلل السياسي أحمد المسلماني، أن من ضمن الأسباب أيضا هو أن هناك طائرات دون طيار تركية مع حلف الناتو تستخدمها أوكرانيا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت قاذفتين نوويتين، واقتربت من الحدود الروسية.

وتابع المحلل السياسي أحمد المسلماني، أن هناك حديثا عن دخول أوكرانيا حلف الناتو؛ الأمر الذي تعتبره روسيا خط أحمر، مستدركا أن هناك قاعدتين عسكرية بريطانيا تبني في أوكرانيا.

وفي السياق نفسه أشار المحلل السياسي أحمد المسلماني، إلى أن الرد الصيني على اعلان أمريكا وبريطانيا وكندا وأستراليا كان مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في بكين.