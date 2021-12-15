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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

برفقة أبنائها.. جورجينا رودريجيز تستمتع بأجواء الشتاء وسط الثلوج

جورجينا واولادها
جورجينا واولادها

شاركت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقها البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، متابعيها على "إنستجرام" بصورها مع أبنائها أثناء رحلة وسط الثلوج.


وظهرت جورجينا فى الصور وهى تستمتع وتلعب مع أبنائها وسط الثلوج فى القطب الجنوبى، مرتدين ملابس ثقيلة لتدفئهم وعلقت قائلة "أسعد أم في العالم"


أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت الاثنين الماضي، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

 
وأوقعت القرعة مانشستر يونايتد في مواجهة العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

 

وتأهل 16 فريقا إلى تلك المرحلة من البطولة بعد إنهاء مرحلة المجموعات في المركز الأول والثاني في المجموعات الثمانية.

ويشهد دور ثمن النهائي في دوري الأبطال، غياب فريق برشلونة الإسباني، الذي فشل في تجاوز دور المجموعات لأول مرة منذ 21 عامًا، وذهب إلى بطولة الدوري الأوروبي.


 

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عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز اجواء الشتاء القطب الجنوبي البرتغالي كريستيانو رونالدو قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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