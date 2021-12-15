عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصادرات والواردات: أغلب الشركات الأوكرانية سجلت لدى الهيئة وفق القرار 43

صدى البلد

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار إن أغلب الشركات الأوكرانية التي تقدمت للتسجيل لديها لتصبح مؤهلة للتصدير وفقا للقرار رقم 43 لسنة 2016، قد تم تسجيلها بسجل الهيئة.

وأكد النجار -خلال الاجتماع الذي عقده مع المكتب التجاري بسفارة أوكرانيا بالقاهرة - ضرورة قيام الشركات الأوكرانية التي تم تسجيلها بمتابعة ما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم نشر قائمة بالشركات التي تم إنذارها أو إيقافها أو شطبها نظرا لعدم تقدمها بتجديد صلاحية مستنداتها المقدمة لدى الهيئة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار 43 لعام 2016 والذي ينص على إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراکز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

وردا على استفسار الوفد عن كيفية الاطلاع على التعليمات أو التشريعات الجديدة التي تخص عمل الهيئة، أوضح النجار أنه يتم نشر كافة ما يتعلق بهذه التعليمات على الموقع الرسمي للهيئة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأكد النجار حرص الهيئة على إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركه التجارة الخارجية وتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال.

من جانب آخر، ناقش النجار مع الجانب الأوكراني شهادات الفحص قبل الشحن والخاصة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 ودور الهيئة بشأن قبول هذه الشهادات للشحنات الواردة من الجانب الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية المصدرة من دولة أوكرانيا.

ترشيحاتنا

هارجريفز: برناردو سيلفا أفضل لاعب في الدولي الإنجليزي بعد صلاح

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15- 12- 2021 والقنوات الناقلة

أهتم بحماتي وأبنائها جدا وزوجي ينصحني بعدم الإفراط في ذلك.. فماذا أفعل؟

مصطفى الفقي: المؤتمر الدولي لتغيير المناخ في مصر سيكون حدثاً عالمياً العام القادم|فيديو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-12-2021

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. تحذير جديد من الأرصاد

قفشة يرفض رغبة كيروش ويتمسك بتوصية الطبيب | تفاصيل

بن شرقي يبلغ إدارة الزمالك بقرار مفاجئ عقب وداع المغرب كأس العرب

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

وفاة رئيس وزراء الأردن الأسبق فايز الطراونة

وصل إلى 77 دولة حتى الآن.. تصريحات صادمة من الصحة العالمية عن تفشي أوميكرون

انخفاض أسعار اللحوم وزيادة بطاقات التموين.. مفاجآت الوزير للمواطنين من البرلمان

أمام المعازيم.. شاهد عريس يحلق شعر عروسه لسبب غريب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا رفض الأبنودي كتابة أغنيات النمر الأسود لأحمد زكي قبل الحصول على أجره كاملا

20 صورة من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا

الحصيرة .. كانت في جهاز كل العرايس..وهذه رحلتها من الحلفا للخوص والبلاستيك| نوستالجيا

زيندايا تلفت الأنظار برفقة توم هولاند في عرض فيلم Spider-Man: No Way Home

فيديو

لفيت العالم كله| فاطمة عيد: نجحت بفضل دعوات أمي ليا

الرأي ليه في الأول والآخر.. فاطمة عيد: زوجي صاحب فضل عليا

هذه رسالتي لطلاب الثانوية العامة.. ملخص زيارة الرئيس السيسي لجامعة كفرالشيخ "فيديو"

القانون اعتبرها جريمة.. تفاصيل عقوبة إنشاء ونشر الكوميك.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ