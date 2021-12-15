الصادرات والواردات: أغلب الشركات الأوكرانية سجلت لدى الهيئة وفق القرار 43

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار إن أغلب الشركات الأوكرانية التي تقدمت للتسجيل لديها لتصبح مؤهلة للتصدير وفقا للقرار رقم 43 لسنة 2016، قد تم تسجيلها بسجل الهيئة.

وأكد النجار -خلال الاجتماع الذي عقده مع المكتب التجاري بسفارة أوكرانيا بالقاهرة - ضرورة قيام الشركات الأوكرانية التي تم تسجيلها بمتابعة ما يتم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث يتم نشر قائمة بالشركات التي تم إنذارها أو إيقافها أو شطبها نظرا لعدم تقدمها بتجديد صلاحية مستنداتها المقدمة لدى الهيئة.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار 43 لعام 2016 والذي ينص على إنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراکز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

وردا على استفسار الوفد عن كيفية الاطلاع على التعليمات أو التشريعات الجديدة التي تخص عمل الهيئة، أوضح النجار أنه يتم نشر كافة ما يتعلق بهذه التعليمات على الموقع الرسمي للهيئة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأكد النجار حرص الهيئة على إزالة كافة المعوقات التي تعوق حركه التجارة الخارجية وتقديم الدعم الكامل لمجتمع رجال الأعمال.

من جانب آخر، ناقش النجار مع الجانب الأوكراني شهادات الفحص قبل الشحن والخاصة بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 ودور الهيئة بشأن قبول هذه الشهادات للشحنات الواردة من الجانب الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية المصدرة من دولة أوكرانيا.