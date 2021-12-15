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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كتل هوائية باردة.. الأرصاد تحذر من اقتراب منخفض جوى على هذه المناطق

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت إيمان شاكر، مدير مركز هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض بدرجات الحرارة والتى ستكون متتالية خلال هذا الأسبوع وسنشعر بالبرودة خلال ساعات الليل ، الصباح الباكر.

 

وأضاف إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن والمذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الانخفاضات الجوية التى ستشهدها البلاد تعود لمنخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يجلب كتل هوائية باردة  من جنوب أوروبا تعمل على  انخفاضات كبرى ، وفرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحرى فستشهد أمطار خفيفة ومن المقرر ان تستمر حتى منتصف الأسبوع القادم .


ولفتت إيمان شاكر ، إلى ان شمال ، جنوب الصعيد  من المقرر ان يشهدان برودة شديدة بالاضافة لانخفاض درجات الحرارة فى وسط سيناء بشكل كبير  ، منوهة لعدم وجود اضطراب فى حركة الملاحة البحرية مقارنة بالأسبوع الماضى ، ونصحت المواطنين بالحرص على ارتداء الملابس الثقيلة تجنبا للإصابة بنزلات البرد  .

انخفاض درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة البحر المتوسط الوجه البحرى السواحل الشمالية

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