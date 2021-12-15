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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين الحكم بسجن ناشطة فيتنامية بارزة 9 سنوات

صدى البلد

أدانت الولايات المتحدة الحكم الصادر ضد الصحفية والناشطة الفيتنامية فام دوان ترانج بالسجن لمدة 9 سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الأربعاء/ أن واشنطن تدعو الحكومة الفيتنامية إلى إطلاق سراح ترانج المعروفة بعملها الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد في فيتنام.

وحثت الولايات المتحدة، بحسب البيان، فيتنام على السماح لجميع الأفراد في البلاد بالتعبير عن آرائهم بحرية بدون الخوف من الانتقام، وضمان أن تتسق قوانينها وأفعالها، مع أحكام حقوق الإنسان في الدستور الفيتنامي ومع التزاماتها الدولية.

وكانت السلطات الفيتنانية قد اعتقلت الناشطة البارزة يوم السادس من أكتوبر العام الماضي، وهو اليوم نفسه الذي أجرت فيه فيتنام والولايات المتحدة حوارا حول حقوق الإنسان تضمن محادثات بشأن قضايا من بينها الحق في حرية التعبير.

جدير بالذكر أن للصحفية ترانج الكثير من المؤلفات، التي تتناول حقوق المرأة والقضايا البيئية وكذلك السياسة والنشاط السياسي والمجتمعي، كما أنها أحد مؤسسي مجموعة /جرين تريز/ المعنية بالبيئة، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المستقلة.

في سياق آخر، استنكرت الولايات المتحدة الإدانات القضائية الصادرة بحق عدد من الناشطين المعارضين في بيلاروسيا، داعية رئيسها ألكسندر لوكاشينكو لوقف قمع المجتمع المدني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة تندد بالإدانات المغرضة سياسيا الصادرة اليوم بحق المعارضين البيلاروسيين سيرجي تيخانوفسكي /زوج زعيمة المعارضة البيلاروسة/ والسياسي المعارض نيكولاي ستاتكيفيتش والصحفي في إذاعة الحرية إيجور لوسيك والأشخاص الآخرين في عمليات المحاكمة التي لا تتطابق مع سيادة القانون".

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