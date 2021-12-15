يحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي.. «الدلتا الجديدة» عاصمة مصر الزراعية ومشروع القرن

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للاستعلامات علي موقع التواصل الاجتماعي مخططًا وعددًا من الصور لمشروع الدلتا الجديدة عاصمة مصر الزراعية، وعلقت عليها في نقاط:

- هو مشروع القرن وأحد المشاريع العملاقة .. بتنفيذه سيحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في الغذاء.

- المشروع يُقام على مساحة 2.2 مليون فدان ويستهدف استصلاح مليون فدان وباقي المساحة ستدخل في مشروعات البنية التحتية المتكاملة .

- يضيف 15% مساحة منزرعة جديدة لمصر في اطار استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

- يُجرى تنفيذ المشروع غرب الدلتا القديمة وتحديدا في الساحل الشمالي الغربي ويمتد من شمال الواحات إلى جنوب وادي النطرون وشرق وغرب منخفض القطارة.



- يتميز موقع المشروع بقربه من الموانئ وشبكة الطرق الجديدة مما يوفر سهولة نقل السلع والمنتجات الزراعية والعمالة أيضا من وإلى المشروع.



- يضم المشروع مجمعات صناعية - زراعية كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية مما يرفع القيمة المضافة لمنتجات المشروع، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.



- منطقة الدلتا الجديدة تتميز تربتها بوجود عناصر غذائية متنوعة مثل البوتاسيوم الذي يضفي على المحاصيل الطعم الجيد والقيمة الغذائية العالية.



- يوجد بمنطقة الدلتا الجديدة " خزان غرب الدلتا الجوفي" الذي يحتوي على مياة تتراوح ملوحتها بين 400:900 جزء في المليون وهي نسبة جيدة للغاية تناسب أغلب الزراعات الشجرية والخضراوات.



- يوفر المشروع 5 ملايين فرصة عمل جديدة.



- المشروع بكامله يقوم على استخدام نظم الري الحديث



- المشروع يعوض الفقد في الأراضي الزراعية نتيجة اعمال البناء الجائر.